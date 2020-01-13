По миру прошла акция "В метро без штанов"

По всему мира прошла акция "В метро без штанов", суть которой заключается в том, чтобы спуститься в подземку с оголенными ногами. Организаторы акции подчеркивают, что мероприятие не является призывом к чему-либо. Они называют акцию "праздником глупости".

Главная задача участников мероприятия вести себя как ни в чем не бывало, чтобы сбить с толку других пассажиров метро. В акции приняли участие жители всех крупных городов, где есть метро. Идея прокатиться по метро без штанов принадлежит жителю Нью-Йорка.