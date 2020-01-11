Авиакатастрофу в Иране объявили национальной трагедией в Канаде

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил авиакатастрофу в Тегеране национальной трагедией и призвал иранские власти к совместному разбирательству. Он также настаивает на том, чтобы расследование трагедии проходило прозрачно и справедливо.