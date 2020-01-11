Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил авиакатастрофу в Тегеране национальной трагедией и призвал иранские власти к совместному разбирательству. Он также настаивает на том, чтобы расследование трагедии проходило прозрачно и справедливо.
"Это национальная трагедия, и все канадцы сегодня скорбят. Мы продолжим работать с нашими партнёрами со всего мира для того, чтобы обеспечить полное и основательное расследование. Канадское правительство ожидает полного сотрудничества со стороны иранских властей", - заявил Трюдо.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.