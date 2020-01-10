В Алжире уже год протестуют против власти

Вооруженная дубинками полиция разогнала митинг в поддержку оппозиционного движения, которое сотрясает Алжир в течение почти года.

В настоящее время президент Абдельмаджид Теббун объявил о формировании нового правительства, и оппозиция развернула протесты с новой силой.

Недовольные новым 74-летним президентом, протестующие алжирцы заявляют, что он "был назначен, а не выбран народом".

Бывший премьер — министр Абдельмаджид Теббун стал главой государства после того, как экс-президент Абдельазиз Бутефлик, ушел в отставку в апреле 2019 года под давлением протестующей улицы.

Новый президент был избран при низкой явке избирателей на голосование и бойкотами оппозиционного движения.

Протесты в Алжире приобрели затяжной характер и длятся уже, практически, год. Оппозиция продолжает требовать изменения политической системы и смены представителей власти, которые возглавляют государство в течение нескольких десятилетий.