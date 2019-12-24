Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию

Александр Лукашенко назвал НАТО и Запад "гарантами суверенитета" Белоруссии. Такое заявление он сделал в интервью с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым. По мнению белорусского лидера, Россия не сможет посягнуть на суверенитет Белоруссии, поскольку его гарантом выступают НАТО и западные страны.

"Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они окажутся втянутыми в войну. Этого уже Запад и НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы", - пояснил свою позицию Лукашенко.

Несмотря на свою враждебную позицию по отношению к России, Лукашенко подчеркнул, что готов "остановить танки", которые будут идти на Москву.