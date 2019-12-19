Российская федерация, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения в переговорах по транзиту газа со следующего года.
"Стороны продолжат обсуждать соглашение в пятницу, оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве", - отметил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.
Как сообщил российский министр энергетики Александр Новак, документ будет проработан и в ближайшее время стороны выйдут на окончательные договоренности.
Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря. Киев настаивает на заключении долгосрочного соглашения, намереваясь, таким образом, привлечь зарубежные инвестиции для модернизации собственной газотранспортной системы. Российская сторона заинтересована в однолетнем соглашении.
По словам Шефчовича, договоренность между Россией и Украиной по газу достигнута по всем элементам.
Трёхсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией прошли сегодня в Берлине.
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