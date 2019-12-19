В Берлине сообщили об итогах переговоров России и Украины по газу

Российская федерация, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения в переговорах по транзиту газа со следующего года.

"Стороны продолжат обсуждать соглашение в пятницу, оно должно быть финализировано и одобрено в Москве и Киеве", - отметил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Как сообщил российский министр энергетики Александр Новак, документ будет проработан и в ближайшее время стороны выйдут на окончательные договоренности.

Договорились, в принципе, по всем элементам

Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря. Киев настаивает на заключении долгосрочного соглашения, намереваясь, таким образом, привлечь зарубежные инвестиции для модернизации собственной газотранспортной системы. Российская сторона заинтересована в однолетнем соглашении.

По словам Шефчовича, договоренность между Россией и Украиной по газу достигнута по всем элементам.

Трёхсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией прошли сегодня в Берлине.