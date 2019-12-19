После того, как стали известны результаты голосования в нижней Палате Конгресса США, согласно которым парламентарии большинством голосов утвердили обе статьи импичмента, это решение прокомментировал президент Трамп.
Он назвал все выдвинутые против него обвинения (а их, напомним, два: "в злоупотреблении властью" и "воспрепятствование работе конгресса" — прим. ред.) в рамках процедуры импичмента "попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года".
Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что
"демократы таким образом пытаются сделать недействительными голоса десятков миллионов американских патриотов".
А между тем, большинство американцев своего президента поддерживают — о чем свидетельствует его растущий рейтинг. Подробнее об этом читайте здесь.
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.