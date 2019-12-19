Трамп назвал импичмент попыткой отменить результаты выборов 2016 года

После того, как стали известны результаты голосования в нижней Палате Конгресса США, согласно которым парламентарии большинством голосов утвердили обе статьи импичмента, это решение прокомментировал президент Трамп.

Он назвал все выдвинутые против него обвинения (а их, напомним, два: "в злоупотреблении властью" и "воспрепятствование работе конгресса" — прим. ред.) в рамках процедуры импичмента "попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года".

Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что

"демократы таким образом пытаются сделать недействительными голоса десятков миллионов американских патриотов".

А между тем, большинство американцев своего президента поддерживают — о чем свидетельствует его растущий рейтинг. Подробнее об этом читайте здесь.