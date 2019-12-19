Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Киев назвал страны, желающие присоединиться к нормандскому формату
Жириновский сорвал овации, отказавшись голосовать за собственный закон
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Le Figaro: Эрдоган пытается восстановить Османскую империю
Против принятой ООН резолюции по борьбе с нацизмом США и Украина
Военная прокуратура возбудила дело о доведении солдата до самоубийства
Архитектор из США погибла под рухнувшим фасадом
Источник Правда.Ру

Трамп назвал импичмент попыткой отменить результаты выборов 2016 года

Мир

После того, как стали известны результаты голосования в нижней Палате Конгресса США, согласно которым парламентарии большинством голосов утвердили обе статьи импичмента, это решение прокомментировал президент Трамп.

Он назвал все выдвинутые против него обвинения (а их, напомним, два: "в злоупотреблении властью" и "воспрепятствование работе конгресса" — прим. ред.) в рамках процедуры импичмента "попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года".

Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что

"демократы таким образом пытаются сделать недействительными голоса десятков миллионов американских патриотов".

А между тем, большинство американцев своего президента поддерживают — о чем свидетельствует его растущий рейтинг. Подробнее об этом читайте здесь.

сша конгресс президент импичмент дональд трамп
Актуальная аналитика
Формула небес
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Диета
Хотите сохранить вес? Ешьте медленнее
Кошки
Манчкин: очаровательная кошка-такса
Последние материалы
Трамп назвал импичмент попыткой отменить результаты выборов 2016 года
Нижняя палата Конгресса США "дала добро" на импичмент Трампа
Нижняя палата Конгресса проголосовала за импичмент по первой статье
Киев назвал страны, желающие присоединиться к нормандскому формату
Жириновский сорвал овации, отказавшись голосовать за собственный закон
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Le Figaro: Эрдоган пытается восстановить Османскую империю
Против принятой ООН резолюции по борьбе с нацизмом США и Украина
Военная прокуратура возбудила дело о доведении солдата до самоубийства
Архитектор из США погибла под рухнувшим фасадом
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Шоу-бизнес
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Обвиненный в педофилии отец называет себя борцом с коррупцией
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс. рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Наш дорогой Леонид Ильич - Гороскоп дня
Песков подтвердил награждение Колобкова орденом Александра Невского
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Учительская зарплата в Москве превысила 115 тыс.рублей
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот
"Нафтогаз" откладывает победу над "Газпромом" до весны
Зачем Зеленскому лишать Севастополь "особого статуса"
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ