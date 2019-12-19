Нижняя палата Конгресса США "дала добро" на импичмент Трампа

Срочное сообщение пришло на новостные ленты информагентств из США. Нижняя палата Конгресса страны сегодня, 19 декабря, признала действующего президента страны виновным и по второму пункту импичмента.

Большинством голосов, как сообщает CNN, члены нижней палаты парламента признали, что Трамп действительно "препятствовал работе конгресса". Это была вторая статья импичмента.

До этого, напомним, парламентарии утвердили первую статью — "злоупотребление властью".

Как отмечает CNN, голосование по второму пункту сегодня было аналогичным предыдущему. Результаты опять разделились по партийному признаку:

"за" импичмент Трампу — 229 голосов депутатов — демократов,

"против" — 198 республиканцев,

"воздержался" один конгрессмен.

Следующее слово — за Сенатом. Его, в отличие от Конгресса, "контролируют" члены республиканской партии.

Напомним, что для того, чтобы отстранить президента от власти, нужно не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67 — прим. ред.). В самих Штатах такой "неблагополучный" для Трампа исход голосования в Сенате считают "маловероятным".