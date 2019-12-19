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Нижняя палата Конгресса проголосовала за импичмент по первой статье

Мир

В Палате представителей американского конгресса прошло голосование по импичменту президента Дональда Трампа. Обсуждалась первая статья — "злоупотребление властью".

Как отмечает CNN, предваряло голосование 11-часовое заседание. Конгрессмены от демократов хотели, чтобы первая статья импичмента ""злоупотребление властью" — прим. ред) было принято простым голосованием "видимого большинства". Однако, после затянувшихся споров, республиканцы настояли на поименном голосовании.

Итоги голосования в Конгрессе

Результаты, согласно сообщению CNN, "ожидаемо поделились по партийному признаку"

  • демократы, которые имеют в парламенте большинство — 230 человек, проголосовали "за" импичмент,
  • республиканцы, их палате 197, — "против".
  • воздержалась только Тулси Габбард, которая претендует стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Что дальше

Следующим в повестке процесса импичмента Трампу стоит пункт утверждения палатой представителей второго пункта обвинения — "о препятствии работе Конгресса".

После этого в Сенате Конгресса, процедура превратится в судебный процесс, председательствовать на котором будет председатель Верховного суда США, а сенаторы выступят в роли присяжных.

Темы сенат демократы импичмент конгресс сша дональд трамп республиканцы злоупотребление властью
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