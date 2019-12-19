В Палате представителей американского конгресса прошло голосование по импичменту президента Дональда Трампа. Обсуждалась первая статья — "злоупотребление властью".
Как отмечает CNN, предваряло голосование 11-часовое заседание. Конгрессмены от демократов хотели, чтобы первая статья импичмента ""злоупотребление властью" — прим. ред) было принято простым голосованием "видимого большинства". Однако, после затянувшихся споров, республиканцы настояли на поименном голосовании.
Результаты, согласно сообщению CNN, "ожидаемо поделились по партийному признаку"
Следующим в повестке процесса импичмента Трампу стоит пункт утверждения палатой представителей второго пункта обвинения — "о препятствии работе Конгресса".
После этого в Сенате Конгресса, процедура превратится в судебный процесс, председательствовать на котором будет председатель Верховного суда США, а сенаторы выступят в роли присяжных.
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