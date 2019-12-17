Рейтинг популярности Трампа достиг наивысшей отметки за полгода

Несмотря на угрозу импичмента, рейтинг Дональда Трампа на сегодняшний день достиг самой высокой за последние полгода отметки.

Так показал опрос, проведенный на прошлой неделе центром Quinnipiac University. Взрослым жителям страны, которые являются зарегистрированными избирателями, задавались два вопроса:

одобряете или нет то, как Трамп справляется со своей работой на посту президента;

надо ли отстранять Трампа от должности, объявлять импичмент?

Полученные результаты опубликованы 17 декабря во всех таблоидах США.

Как оказалось, деятельность президента страны одобряют 43% американцев. Не одобряют — 52%.

Как отмечают социологи, проводившие опрос, до начала слушаний по импичменту "одобрявших" было лишь 38%.

Почему растет рейтинг Трампа

Мэри Сноу, эксперт-аналитик, считает, что скачок рейтинга вызван тем, что "экономика страны укрепилась", а уровень безработицы в Штатах — опустился до рекордного за 50 лет минимума.

Что же касается вопроса №2, то 45% считают, что отстранить надо, а 51% — не надо.