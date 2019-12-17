Несмотря на угрозу импичмента, рейтинг Дональда Трампа на сегодняшний день достиг самой высокой за последние полгода отметки.
Так показал опрос, проведенный на прошлой неделе центром Quinnipiac University. Взрослым жителям страны, которые являются зарегистрированными избирателями, задавались два вопроса:
Полученные результаты опубликованы 17 декабря во всех таблоидах США.
Как оказалось, деятельность президента страны одобряют 43% американцев. Не одобряют — 52%.
Как отмечают социологи, проводившие опрос, до начала слушаний по импичменту "одобрявших" было лишь 38%.
Мэри Сноу, эксперт-аналитик, считает, что скачок рейтинга вызван тем, что "экономика страны укрепилась", а уровень безработицы в Штатах — опустился до рекордного за 50 лет минимума.
Что же касается вопроса №2, то 45% считают, что отстранить надо, а 51% — не надо.
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