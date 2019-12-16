Япония на переговорах с Россией должна требовать вернуть свою исконную территорию — весь Курильский архипелаг.
С таким заявлением выступил Кадзуо Сии, глава Компартии Японии. Оно опубликовано газетой "Ёмиури".
Политик уверен, что южную часть архипелага, о которой сейчас ведется территориальный спор между странами, можно получить только заявив о правах на все Курилы. А они, по словам Сии, у его страны есть, так как мирный договор, заключенный в 1951 году в Сан-Франциско после Второй мировой войны, в котором зафиксирован отказ Японии от архипелага, "несправедливый".
"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от Курильского архипелага", — сказал политик (цитата РИА Новости).
Напомним, что сейчас Токио, ссылаясь на Трактат о торговле, датированный 1855 годом, требует передать ему острова Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан, расположенные в южной части Курильской гряды.
Призыв японского политика в Госдуме РФ назвали "угрозой территориальной целостности России и ее суверенитету". Соответствующее заявление Вячеслава Володина опубликовано на сайте российского парламента.
В нем, в частности, указано, что "Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу".
"Попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны, величайшей трагедии 20 века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому‑либо еще. История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика", — говорится в заявлении.
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.