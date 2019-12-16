Аппетиты растут: Япония теперь хочет все Курилы

Япония на переговорах с Россией должна требовать вернуть свою исконную территорию — весь Курильский архипелаг.

С таким заявлением выступил Кадзуо Сии, глава Компартии Японии. Оно опубликовано газетой "Ёмиури".

Политик уверен, что южную часть архипелага, о которой сейчас ведется территориальный спор между странами, можно получить только заявив о правах на все Курилы. А они, по словам Сии, у его страны есть, так как мирный договор, заключенный в 1951 году в Сан-Франциско после Второй мировой войны, в котором зафиксирован отказ Японии от архипелага, "несправедливый".

"Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от Курильского архипелага", — сказал политик (цитата РИА Новости).

Напомним, что сейчас Токио, ссылаясь на Трактат о торговле, датированный 1855 годом, требует передать ему острова Хабомаи, Кунашир, Итуруп и Шикотан, расположенные в южной части Курильской гряды.

Призыв японского политика в Госдуме РФ назвали "угрозой территориальной целостности России и ее суверенитету". Соответствующее заявление Вячеслава Володина опубликовано на сайте российского парламента.

В нем, в частности, указано, что "Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу".