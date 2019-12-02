Японцы вновь заговорили о "возвращении" части Курил

После непродолжительного затишья в Японии вновь поднимается тема "возвращения" ей четырех российских островов.

Несмотря на то, что переговоры о принадлежности Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хамобаи все еще продолжаются, причем неоднократно заявлялось, что Россия не намерена "расставаться" с островами, японцы все равно упорствуют и считают "спорные территории" своими.

В минувшие выходные более пятисот человек в Токио приняли участие в митинге, организованном правительством страны, на котором потребовали "вернуть" Курилы.

Как заявил губернатор префектуры Хоккайдо Сэйити, а по совместительству еще и министр поделам "северных территорий", подобные акции будут проводиться регулярно, до тех пор, пока не "восстановится процесс дипломатических переговоров" с Россией.

Напомним, что спор о государственной принадлежности южных островов Курильской гряды возник по причине того, что между странами до сих пор не подписан мирный договор, хотя скоро мир будет отмечать юбилейную дату окончания Второй мировой войны.

То, как видит этот процесс российский МИД, читайте в материале "Правда.ру".

Однако, однозначная позиция России, похоже, японцев нимало не смущает. Настолько, что они даже рассматривали вероятность того, что часть соревнований Олимпиады- 2020, хозяевами которой станут, будет проходить именно на российских островах.