Зеленский заявил, что на мировой арене никому не доверяет

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии саммита "нормандской четверки" заявил, что не доверяет никому на мировой арене. Он подчеркнул, что особое недоверие и настороженность испытывает к российскому лидеру Владимиру Путину.

"К сожалению, политика не такая точная наука как математика. Здесь нет уравнений с одной или несколькими неизвестными. Здесь неизвестно все. И каждый должен защищать собственные интересы", - пояснил Зеленский.

Журналисты спросили украинского лидера о том, какие у него отношения с Владимиром Путиным. По словам Зеленского, у него с Путиным было всего три телефонных разговора, но они уже "принесли результаты".