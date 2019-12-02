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Источник Правда.Ру

FP рассказал, почему Горбачев снялся в рекламе Pizza Hut

Мир

Журнал Foreign Policy рассказал, почему экс-президент СССР Михаил Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut. Оказалось, что бывшему президенту потребовались деньги на работу его фонда. Источником информации стал биограф Горбачева Уильям Таубман.

После поражения Горбачева на президентских выборах 1996 года у него не осталось средств на работу своего фонда. Гонорары от лекций не позволяли бывшему советскому лидеру обеспечивать нормальную деятельность фонда. В начале 1990 на российский рынок вышла американская сеть пиццерий Pizza Hut и заказала масштабную рекламную кампанию, чтобы занять монополию.

Именно Горбачева выбрали лицом этой рекламной кампании. Бывший советский лидер долго сомневался, но в итоге согласился сниматься в рекламе на своих условиях. Именно за ним оставалось право утверждать итоговый вариант сценария. Также он наотрез отказался есть пиццу в кадре.

В пересчете на современный уровень инфляции Горбачев заработал около миллиона долларов. 

Темы ссср pizza hut пицца реклама михаил горбачев
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