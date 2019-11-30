Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал об урегулировании конфликта на востоке Украины. По его мнению, необходимо выполнить условия, прописанные в Минских соглашения. Медведчук подчеркнул, что силовой способ решения конфликта может привести к развалу страны.
"По конституции у нас и так есть один регион, который предполагает автономию. В чем проблема изменить конституцию и дать Донбассу особый статус? Почему мы не можем выполнить Минские соглашения и прийти к миру", - задался вопросом политик.
Виктор Медведчук назвал ответ. По его мнению, в Украине все еще остались радикально настроенные личности, которые хотят войны, однако более 80% украинцев хотят мира.
"Кто выступает за силовой вариант возвращения Донбасса - самоубийца. Никто не хочет воевать в этой войне, она никому не нужна", - пояснил Медведчук.
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