Медведчук: силовой возврат Донбасса - это самоубийство

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал об урегулировании конфликта на востоке Украины. По его мнению, необходимо выполнить условия, прописанные в Минских соглашения. Медведчук подчеркнул, что силовой способ решения конфликта может привести к развалу страны.

"По конституции у нас и так есть один регион, который предполагает автономию. В чем проблема изменить конституцию и дать Донбассу особый статус? Почему мы не можем выполнить Минские соглашения и прийти к миру", - задался вопросом политик.

Виктор Медведчук назвал ответ. По его мнению, в Украине все еще остались радикально настроенные личности, которые хотят войны, однако более 80% украинцев хотят мира.