Женщин Судана освободили от соблюдения правил ислама

Временное правительство африканского государства отменило закон об общественном порядке, который использовали для регулирования поведения женщин.

Как сообщает The Guardian, премьер-министр Абдалла Хамдок заявил, что правила закона являются "орудием эксплуатации, унижения, нарушения, агрессии в отношении прав граждан".

Закон, опирающийся на консервативные исламские ограничения, был введен во времена президента Омара аль-Башира, свергнутого в апреле. Женщины не имели права на выбор одежды, передвижение, общение, работу и учебу. В частности, им могли запретить носить брюки или оставлять голову непокрытой, а также общаться с мужчинами, помимо родных и мужей. Нарушительниц могли в качестве наказания выпороть.

Временные власти страны в ходе 14-часового заседания также одобрили закон о роспуске бывшей правящей партии — "Национального конгресса Судана". Решение позволяет конфисковать ее активы, отметил министр юстиции Насредин Абдельбари.