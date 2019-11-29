Киев пытается добиться ареста активов "Газпрома" в Латвии

"Нафтогаз" обратился в суд Латвии с просьбой об аресте активов "Газпрома". Украинская компания требует исполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому российский газовый монополист должен выплатить $2,56 млрд.

Заседание в суде Видземского предместья Риги запланировано на конец апреля 2020 года. "ПАО "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов", — говорится в промежуточном финансовом отчете российской компании.

Решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору было принято 28 февраля 2018 года. Тогда суд решил, что Украина недополучила за транзит газа по контрактным обязательствам с "Газпромом" $4,63 млрд. С учетом встречных требований к "Нафтогазу" на $2,5 млрд., российский газовый монополист остался должен Киеву $2,56 млрд.

В Москве оспаривают это решение и до сих пор долг не выплачивали. При этом украинская корпорация пытается взыскать долг "Газпрома" с помощью ареста его активов в Европе.

В частности, попытки добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража предпринимались в разных государствах: Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США и Люксембурге.

"Данное обстоятельство не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода "Турецкий поток", — говорится в отчете "Газпрома".