В Apple признали, что Крым принадлежит России

Ранее Россия высказала компании Apple предостережение в связи с некорректным отображением Крымского полуострова в приложении "Карты", установленного на устройства компании. В апреле текущего года в Госдуму даже был приглашен директор ООО "Эппл Рус" Виталий Морозько.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что компания устранила некорректное отображение Крыма в своих сервисах. Теперь Крым и все города федерального значения полуострова имеют принадлежность к Российской Федерации.