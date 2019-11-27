Ранее Россия высказала компании Apple предостережение в связи с некорректным отображением Крымского полуострова в приложении "Карты", установленного на устройства компании. В апреле текущего года в Госдуму даже был приглашен директор ООО "Эппл Рус" Виталий Морозько.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что компания устранила некорректное отображение Крыма в своих сервисах. Теперь Крым и все города федерального значения полуострова имеют принадлежность к Российской Федерации.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.