Генконсул Японии рассказал, с чем у японцев ассоциируется Россия

У жителей Японии Россия ассоциируется с культурными памятниками, заявил генконсул Японии Кадзухиро Куно.

Он рассказал, что чаще всего при упоминании о России, японцы говорят об Эрмитаже, Байкале, храме Василия Блаженного.

Также он отметил, что японцы, говоря о России, часто называют цирк и балет.

По словам Куно, многие японцы целенаправленно приезжают в Россию, чтобы заниматься музыкой или балетом.