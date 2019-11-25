У жителей Японии Россия ассоциируется с культурными памятниками, заявил генконсул Японии Кадзухиро Куно.
Он рассказал, что чаще всего при упоминании о России, японцы говорят об Эрмитаже, Байкале, храме Василия Блаженного.
Также он отметил, что японцы, говоря о России, часто называют цирк и балет.
По словам Куно, многие японцы целенаправленно приезжают в Россию, чтобы заниматься музыкой или балетом.
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