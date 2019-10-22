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Источник Правда.Ру

Помпео рассказал о готовности США начать военные действия против Турции

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Госсекретарь Майк Помпео, в интервью телеканалу CNBC, заявил о том, что США готовы вести военные действия против Турции в случае возникновения такой необходимости.

Но он не уточнил, какие именно действия со стороны Турции могут привести к тому, что Дональд Трамп примет решение начать войну.

Майк Помпео подчеркнул, что США будут использовать в первую очередь дипломатические инструменты.

Стоит напомнить, что Дональд Трамп пообещал разрушить турецкую экономику, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым. После того, как началась военная операция "Источник мира" на севере Сирии США ввели санкции против нескольких высокопоставленных чиновников Турции.

17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что они выведут поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Турции и отменит те санкции, которые уже вступили в силу.

Фото: pravda.ru

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Темы сша война сирия турция майк помпео дональд трамп
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