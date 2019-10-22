Госсекретарь Майк Помпео, в интервью телеканалу CNBC, заявил о том, что США готовы вести военные действия против Турции в случае возникновения такой необходимости.
Но он не уточнил, какие именно действия со стороны Турции могут привести к тому, что Дональд Трамп примет решение начать войну.
Майк Помпео подчеркнул, что США будут использовать в первую очередь дипломатические инструменты.
Стоит напомнить, что Дональд Трамп пообещал разрушить турецкую экономику, если Анкара сделает что-то, что он сочтет недопустимым. После того, как началась военная операция "Источник мира" на севере Сирии США ввели санкции против нескольких высокопоставленных чиновников Турции.
17 октября Турция и США договорились о приостановке операции на 120 часов. США пообещали, что они выведут поддерживаемые ими курдские формирования будут выведены за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией, а Вашингтон не будет вводить новые санкции против Турции и отменит те санкции, которые уже вступили в силу.
Фото: pravda.ru
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