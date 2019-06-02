Госсекретарь США заявил о готовности Вашингтона приступить к диалогу с Ираном

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майко Помпео заявил о готовности Вашингтона приступить к переговорам с Ираном без каких-либо предварительных договоренностей.



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Об этом, сообщает агентство новостей Reuters, Майк Помпео объявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Касиссом.

Госсекретарь США подчеркнул, что проблемы в отношениях Вашингтона и Тегерана существуют не из-за американских санкций в отношении Ирана, а из-за действующей власти Исламской Республики.

Вашингтон, напомнил Майк Помпео, заинтересован в смене власти в Иране. Однако, добавил он, в случае "нормального поведения" руководства страны Соединенные Штаты Америки допускают начало диалога с Ираном.

Напомним, что в мае минувшего года действующий президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В мае же года нынешнего глава Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения Тегераном части обязательств по СВПД.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД Ирана проанализировал вероятность войны с США.

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