Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майко Помпео заявил о готовности Вашингтона приступить к переговорам с Ираном без каких-либо предварительных договоренностей.
Об этом, сообщает агентство новостей Reuters, Майк Помпео объявил в ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Касиссом.
Госсекретарь США подчеркнул, что проблемы в отношениях Вашингтона и Тегерана существуют не из-за американских санкций в отношении Ирана, а из-за действующей власти Исламской Республики.
Вашингтон, напомнил Майк Помпео, заинтересован в смене власти в Иране. Однако, добавил он, в случае "нормального поведения" руководства страны Соединенные Штаты Америки допускают начало диалога с Ираном.
Напомним, что в мае минувшего года действующий президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В мае же года нынешнего глава Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения Тегераном части обязательств по СВПД.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава МИД Ирана проанализировал вероятность войны с США.
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