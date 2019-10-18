Власти США ликвидируют самую крупную тюрьму в мире

Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире.

Об этом сегодня сообщила The New York Times.

Тюремный комплекс расположен на одноименном острове в проливе Ист-Ривер и рассчитан на 10 тысяч заключенных.

По данным The New York Times, причиной закрытия тюрьмы Райкерс стали многочисленные факты, подтверждающие нарушения и служебные злоупотребления в этом учреждении.

Как пишет газета, этот проект обойдется штату в 8,7 миллиардов долларов. Вместо "проблемного" учреждения будут построены четыре тюрьмы меньшего размера.

В статье говорится, что "одна тюрьма на 886 мест будет возвышаться над магазинами и ресторанами в центре Бруклина. Еще одна будет рядом с метро в Квинсе. В Бронксе тюрьма заменит полицейский участок. И еще одна тюрьма встанет в тени мэрии Манхэттена". Закончить реорганизацию планируется до 2026 года.

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Фото: Pixabay. com