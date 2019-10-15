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Автор Василий Амирджанов

"Помни о пекаре!": к чему приведет дискуссия о высшей мере

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Убийство школьницы Лизы Киселёвой в Саратове заставило людей выйти на улицу и попытаться своими силами покарать предполагаемого преступника. Активно заговорили и о возобновлении применения высшей меры наказания в стране. А в Госдуме даже готовы рассмотреть частичную отмену моратория на смертную казнь.

Эмоциональное состояние земляков девочки сможет понять любой, представив на минуту, что на месте несчастной Лизы мог бы оказаться и их ребёнок. Тем более известной дорогой через заброшенные гаражи продолжают пользоваться дети, значительно сокращая себе путь к школе.

Возможно, городским властям и полиции стоило бы задуматься о том, чтобы резвее разбираться с подобными стрёмными уголками городов страны. Способов контролировать городское пространство сейчас великое множество, и деньги у государства есть, как утверждают президент и премьер. Только и слышу из телевизора от больших начальников: "Выделили, выделили, выделили…"

Следственный комитет России представил общественности видеозапись допроса подозреваемого, который признал вину и публично раскаялся в содеянном. Мужчина оказался раннее судимым за изнасилование, педофилию и кражи. Вероятно, и участковый должен был знать о таком гражданине с не самым достойным послужным списком.

Суд арестовал Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве. Полицейские по-тихому вывезли его из Саратова в изолятор соседнего города Энгельс. Как говорится, чтобы чего не вышло. Хотя стало известно, что криминальные авторитеты уже вынесли убийце смертный приговор. Тем не менее пока суд не назвал его виновным, он остаётся в статусе подозреваемого.

Политики и общественность энергично заговорили об отмене моратория на применение смертной казни в России. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что убийцы женщин и детей заслуживают высшей меры наказания — смертной казни.

Согласились с главным коммунистом России и депутат от "Единой России" Евгений Примаков, и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Среди парламентариев и общественности нет единодушия по этой теме.

Против высказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, объяснив, что и отечественный, и мировой опыт говорит о неэффективности высшей меры наказания в борьбе с преступностью.

В социальной сети "ВКонтакте" на странице Государственной думы запустили опрос по теме применения смертной казни для детоубийц и педофилов. Почти 80% пользователей этой соцсети, принявших участие в исследовании, высказались за применение высшей меры наказания.

Возобновление этой непростой дискуссии трагически совпало со Всемирным днём борьбы со смертной казнью, который отмечается 10 октября.

Первая реакция на убийство девочки у меня была однозначной по своей радикальности — порвать мерзавца на куски. Вот только есть один нюанс — пойманный гражданин пока ещё подозреваемый. Теоретически он может оказаться и ни при чём.

С применением смертной казни связана и невозможность исправления судебной ошибки. Множество подобных случаев имело место в Соединённых Штатах, в Европе, СССР и России. По одному только делу Андрея Чикатило лишили жизни людей, непричастных к его злодеяниям.

Казнённых уже не вернёшь. Понятно, что с применением новых технологий в экспертизе можно свести к минимуму ошибку, но погрешность и в этом случае остаётся.

С помощью исследования ДНК реабилитировано по миру достаточно большое количество раннее осуждённых. В США оправдали и выпустили на свободу людей, отсидевших по 30 и 40 лет в тюрьме. Это несправедливо, когда осуждают невиновных. У них всё-таки оставался шанс быть оправданными и выйти на волю живыми, пусть и с подорванным здоровьем, но с верой в торжество справедливости.

Сейчас в России действует запрет применения смертной казни. Он держится на Определении Конституционного суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. N 1344-О-Р. В документе чётко зафиксировано, что "настоящее Определение окончательно и обжалованию не подлежит".

Тем не менее на фоне обострения дискуссии в обществе, при наличии политической воли и таланта у юристов теоретически возможно изменить какое угодно "окончательное" решение.

Наблюдая за так называемым "московским делом", можно было заметить критические амплитуды как следствия, так и суда. Особенно показательной вышла история с вывихом плеча омоновцем — от жёсткого срока до года условно. Причём даже судейское сообщество обратило внимание на странное решение своего коллеги не приобщать к делу видео, которое с полной очевидностью разрушало весь фундамент обвинения.

Собственно, и признательные показания обвиняемых, в том числе и в убийствах, вполне могут быть добыты неспортивными методами. По крайней мере, исключать такое развитие было бы недальновидно. Тем более Следственный комитет не раз информировал общественность о расследовании случаев применения полицией в своей работе недозволенных методов.

Для злодея, разоблачённого правоохранителями на все 100%, на мой взгляд, смертная казнь была бы лёгким избавлением. Это же не десятилетия "неба в клеточку" в замкнутом пространстве среди таких же, как он, мерзавцев.

По мне, так пусть все положенные по жёсткому приговору годы заключения убийца проведёт в работе. Чтобы всю оставшуюся жизнь горбатился и отчислял деньги родственникам своих жертв. Например, оплачивал бы детям, которые остались по его вине сиротами, образование, обеспечивал необходимые условия для их жизни. Родителям, потерявшим своих детей, компенсировал бы последствия чудовищной утраты, отразившейся и на их здоровье.

Никакая угроза применения смертной казни не остановит ни террориста, ни спонтанного убийцу, ни тем более серийного. Это давно доказано практикой, и об этом мне говорили специалисты, с кем я не раз беседовал на эту тему. Среди них был и адвокат, и полицейский, и бывший следователь по особо важным делам прокуратуры, и специалист по психологии терроризма.

Однажды в Венецианской республике осудили и казнили пекаря. Его невиновность доказали уже после исполнения сурового приговора. После того случая, пока существовала Венецианская республика, перед началом каждого судебного процесса глашатай напоминал судьям: "Помни о пекаре!"

Темы саратов убийство высшая мера смертная казнь
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