Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Общество
Семья Практика Отдых Дневник автостопщика День в истории Соцсети Расследования
Автор Игорь Буккер

Смертная казнь как политический джокер

Общество print

К обсуждению темы смертной казни наше общество готово и без информационных поводов, тем более ситуация накаляется, когда происходят резонансные преступления. После убийства 9-летней девочки в Саратове толпа намеревалась растерзать убийцу, признавшегося в своем злодеянии. Линчевание не состоялось, но когда власть замораживает смертную казнь — такое случается.

Тут ничего не поменялось, по крайней мере, с конца европейского XVIII столетия. "Если общество отказывается от права располагать в числе своих средств смертной казнью, то люди сами приходят себе на помощь, и вот уже в дверь стучит право кровной мести", — написал Иоганн Вольфганг фон Гёте. Мы знаем его как великого поэта и философа мировой величины, но куда меньше известно, что он несколько лет занимался адвокатской практикой и был государственным мужем в небольшом немецком государстве.

Это позволило Гёте с полным основанием высказаться: "Если бы можно было отменить смерть, мы бы не имели ничего против; а вот отменить смертную казнь будет трудно. Если это случится, нам придётся от случая к случаю снова её восстанавливать".

Известно, современные правозащитные организации протестуют против распространения высшей меры за ненасильственные преступления, такие как гомосексуализм (за это казнят в Саудовской Аравии), за незаконный оборот наркотиков в Юго-Восточной Азии или в Китайской Народной Республике (КНР) за коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

Согласно статистике Amnesty International, за год до состоявшихся в Пекине Олимпийских игр в КНР казнили больше людей, чем в любом другом государстве. Впрочем, официальные данные китайской юстиции называют вдвое меньшее количество казненных. Тем не менее на долю Китая приходится более трети всех смертных приговоров, вынесенных по всему миру.

В 2007 году три государства отменили смертную казнь: Албания, Острова Кука и Руанда. В 62 государствах она по-прежнему существует, хотя в ряде государств, как в России (согласно Венской конвенции с 16 апреля 1997 года) и Гамбии (по случаю 53-й годовщины независимости от Великобритании с 18 февраля 2018 года), на смертную казнь объявлен мораторий.

На Китай и четыре другие державы приходится чуть менее 90 процентов всех смертных казней: Иран (317), Саудовская Аравия (143), Пакистан (135) и Соединенные Штаты (42). Отметим, что официальные данные доступны только из нескольких штатов. В других странах, например, в КНР, количество смертных приговоров составляет государственную тайну.

Наибольшее количество приговоренных к смертной казни находится в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин (San Quentin). Летом 2019 года здесь насчитывалось около 700 таких заключенных. Введенный губернатором штата мораторий продлится до самой президентской кампании и будет использоваться как козырь в политической игре.

Республика Беларусь — единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь. Одним из 12 условий для нормализации отношений между Минском и Брюсселем, поставленных перед правительством Белоруссии Советом Европы и ЕС — это введение моратория на смертную казнь. В 1998 году в этой республике к смертной казни приговорили 47 преступников. Официальной статистики по количеству приговоренных к казни в открытой печати нет. Наблюдатели признают, что применение смертной казни или мораторий на нее — это политический джокер в руках президента Белоруссии.

По мнению отечественных правозащитников, пожизненное заключение удручающе действует на арестантов, доводя их до депрессии. Может и так, но гуманисты не торопятся облегчать их страдания.

Темы сша китай россия беларусь коррупция калифорния amnesty international высшая мера смертная казнь гомосексуализм саудовская аравия тюрьма сан-квентин иоганн вольфганг фон гёте
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
В Польше нашли "русский след" в победе партии Ярослава Качиньского
Общество
Смертная казнь как политический джокер
Житейские истории
Приемный ребенок: адаптация в семье
Новости Все >
Один самых успешных девелоперов Новой Москвы в III квартале — ГК "МИЦ"
Тренировка Нурмагомедова в ледяной воде попала на видео
Путин в ходе переговоров в Абу-Даби отметил большие траты россиян в ОАЭ
Bloomberg оценил потери РФ от дедолларизации в $7,7 млрд
Два россиянина пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Украинка Ястремская победила Касаткину на Кубке Кремля
В УЕФА отреагировали на призывы отобрать у Турции финал Лиги чемпионов
С 1 марта 2020 года в Москве будут выдавать электронные паспорта
Финал Чемпионата России по ралли-рейдам пройдёт в Ульяновске
Загитова, Медведева и Туктамышева разведены по разным турнирам Гран-при
Последние материалы
Два россиянина пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
Украинка Ястремская победила Касаткину на Кубке Кремля
В УЕФА отреагировали на призывы отобрать у Турции финал Лиги чемпионов
Приемный ребенок: адаптация в семье
Политолог: рейтинг Зеленского будет падать, но это не главное
С 1 марта 2020 года в Москве будут выдавать электронные паспорта
Как продать свою квартиру дороже
Финал Чемпионата России по ралли-рейдам пройдёт в Ульяновске
Загитова, Медведева и Туктамышева разведены по разным турнирам Гран-при
Запускаем холодный двигатель
Популярное
Новости Новосибирска
Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником

Таксист из Новосибирска Гасым Наджафов несколько дней назад обнаружил маленького котенка на улице Широкой.

Новосибирский таксист спас котенка и сделал его своим напарником
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Единоборства. Новости и обзоры
Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио
Здоровье
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Игорь Буккер Смертная казнь как политический джокер Игорь Буккер Любовь Степушова Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 19 Владимир Губарев
Комментарии
Оправданного Кантемира Карамзина не хотят отпускать из СИЗО
Оправданного Кантемира Карамзина не хотят отпускать из СИЗО
МИД подтвердил задержание попавшей под санкции США россиянки в Минске
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
Иран: как Аллах наказывает американцев
Генпрокуратура изучит высказывания Собчак о Крыме
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Как Турция будет противостоять санкциям США и ЕС
Лабин: наказывать США за нарушение договора с ООН надо совместно с Европой
BBC: заявления о борще как о блюде русской кухни – военная пропаганда
В России вынесен первый штраф за публикацию фейковых новостей
На Байкале в знак протеста снесли бюст Путину
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Китай вслед за странами ЕС призвал Турцию вывести войска из Сирии
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
Рыночная экономика ректора Чичановской или развал вуза?
История и современность
Гегель очень любил науку, а также предаваться развлечениям и вредным привычкам
Гегель очень любил науку, а также предаваться развлечениям и вредным привычкам
План Наполеона: завоевание Египта открыло бы путь для нападения на Великобританию в Индии
План Наполеона: завоевание Египта открыло бы путь для нападения на Великобританию в Индии
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
Человек в огне: подвиг советского солдата Михаила Паникаха
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
США могут убрать из Турции ядерное оружие из-за действий Анкары в Сирии
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Штурмовики и истребители: сколько модернизированных самолетов получили ВСУ в этом году
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Обреченный поход: почему русский флот отправили к Цусиме
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
BBC обвинило Россию в аннексии борща
BBC обвинило Россию в аннексии борща
RAND озвучил альтернативную реальность для России и США
RAND озвучил альтернативную реальность для России и США
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Причины ранней седины - генетика, неправильный уход за волосами и нездоровый образ жизни
Проблема грязного воздуха, или почему человечество лысеет
Слезы как успокоительное и польза для здоровья
Семейный гороскоп на 14-20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14-20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Что стоит позаимствовать из мужского гардероба
Правильное питание от Кэмерон Диас
Правильное питание от Кэмерон Диас
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Элтон Джон: Майкл Джексон － сумасшедший
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Комментарий на YouTube впервые получил более 1 млн лайков
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Москвичку обокрали при «очистке» денег от порчи
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14-20 октября)
Декор для любителей звездного неба
Декор для любителей звездного неба
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Бутылочки от лекарств в интерьере: 3 варианта их оформления
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ