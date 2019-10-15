Смертная казнь как политический джокер

К обсуждению темы смертной казни наше общество готово и без информационных поводов, тем более ситуация накаляется, когда происходят резонансные преступления. После убийства 9-летней девочки в Саратове толпа намеревалась растерзать убийцу, признавшегося в своем злодеянии. Линчевание не состоялось, но когда власть замораживает смертную казнь — такое случается.

Тут ничего не поменялось, по крайней мере, с конца европейского XVIII столетия. "Если общество отказывается от права располагать в числе своих средств смертной казнью, то люди сами приходят себе на помощь, и вот уже в дверь стучит право кровной мести", — написал Иоганн Вольфганг фон Гёте. Мы знаем его как великого поэта и философа мировой величины, но куда меньше известно, что он несколько лет занимался адвокатской практикой и был государственным мужем в небольшом немецком государстве.

Это позволило Гёте с полным основанием высказаться: "Если бы можно было отменить смерть, мы бы не имели ничего против; а вот отменить смертную казнь будет трудно. Если это случится, нам придётся от случая к случаю снова её восстанавливать".

Известно, современные правозащитные организации протестуют против распространения высшей меры за ненасильственные преступления, такие как гомосексуализм (за это казнят в Саудовской Аравии), за незаконный оборот наркотиков в Юго-Восточной Азии или в Китайской Народной Республике (КНР) за коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

Согласно статистике Amnesty International, за год до состоявшихся в Пекине Олимпийских игр в КНР казнили больше людей, чем в любом другом государстве. Впрочем, официальные данные китайской юстиции называют вдвое меньшее количество казненных. Тем не менее на долю Китая приходится более трети всех смертных приговоров, вынесенных по всему миру.

В 2007 году три государства отменили смертную казнь: Албания, Острова Кука и Руанда. В 62 государствах она по-прежнему существует, хотя в ряде государств, как в России (согласно Венской конвенции с 16 апреля 1997 года) и Гамбии (по случаю 53-й годовщины независимости от Великобритании с 18 февраля 2018 года), на смертную казнь объявлен мораторий.

На Китай и четыре другие державы приходится чуть менее 90 процентов всех смертных казней: Иран (317), Саудовская Аравия (143), Пакистан (135) и Соединенные Штаты (42). Отметим, что официальные данные доступны только из нескольких штатов. В других странах, например, в КНР, количество смертных приговоров составляет государственную тайну.

Наибольшее количество приговоренных к смертной казни находится в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин (San Quentin). Летом 2019 года здесь насчитывалось около 700 таких заключенных. Введенный губернатором штата мораторий продлится до самой президентской кампании и будет использоваться как козырь в политической игре.

Республика Беларусь — единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь. Одним из 12 условий для нормализации отношений между Минском и Брюсселем, поставленных перед правительством Белоруссии Советом Европы и ЕС — это введение моратория на смертную казнь. В 1998 году в этой республике к смертной казни приговорили 47 преступников. Официальной статистики по количеству приговоренных к казни в открытой печати нет. Наблюдатели признают, что применение смертной казни или мораторий на нее — это политический джокер в руках президента Белоруссии.

По мнению отечественных правозащитников, пожизненное заключение удручающе действует на арестантов, доводя их до депрессии. Может и так, но гуманисты не торопятся облегчать их страдания.