Мадуро: Россия является одной из великих держав XXI века

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал свой визит в РФ. Встречу с российским лидером Владимиром Путиным он назвал самой насыщенной за 13 лет работы, а Россию - одной из великих стран XXI века.

"Встреча с президентом Путиным стала самой насыщенной за 13 лет работы. На ней мы укрепили взаимное уважение, политическое доверие и максимальное сотрудничество во всех двусторонних проектах. Россия является одной из великих держав XXI века!", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Визит президента Венесуэлы в Москву прошел 25 сентября. Как рассказал заместитель министра иностранных дел России, встреча Мадуро и Путина "прошла позитивно". Главы государств обсудили вопросы военно-технического сотрудничества двух стран.