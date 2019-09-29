На Украине подсчитали объем средств для восстановления Донбасса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что двух годовых бюджетов страны не хватит, чтобы восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса. В качестве примера Криклий привел стоимость восстановления запорожского моста, которую оценили в 15 миллиардов гривен.

По информации министра, деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса могут предоставить зарубежные партнеры. Криклий утверждает, что в ближайшее время в Мариуполе пройдет экономический форум с участием представителей Польши, Румынии и Словакии. Украина хочет представить проекты по восстановлению юго-востока страны, а также найти для них финансирование.

Криклий заявил, что участники форума готовы выделить Украине более одного миллиарда долларов или евро.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Литва предоставит бесплатное высшее образование украинцам с Донбасса. Ежегодно 15 студентов из зоны боевых действий на юго-востоке Украины приезжают в Литву учиться. Вильнюс берет на себя расходы не только на образование молодых людей, но и их проживание в Литве.

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