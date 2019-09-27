Вильнюс профинансирует обучение в Литве граждан Украины с Донбасса

Литва профинансирует обучение в вузах страны нескольких граждан Украины, прибывших в республику из зоны боевых действий в Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и спорта Литвы.

На публикацию обратило внимание издание RuBaltic. Ru.

Согласно предоставленной информации, деньги будут перечислены из государственного бюджета постсоветской республики.

Напомним, что ежегодно 15 студентов из зоны боевых действий на юго-востоке Украины приезжают в Литву учиться. Вильнюс берет на себя расходы не только на образование молодых людей, но и их проживание в Литве.