Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал, что нужно сделать для достижения мира на востоке Украины. По его словам, необходимо выполнить все пункты "Минских соглашений" в том числе и тезис об особом статусе Донбасса. Однако, Волкер считает, что до этого нужно обеспечить безопасность в регионе.
"То, что в регионе не соблюдается режим прекращения огня и разведение сил мешает реальному урегулированию конфликта. Согласно "формуле Штайнмайера" в Донбассе должны пройти свободные выборы. Но в данный момент это невозможно", - пояснил представитель Госдепа.
Также Волкер перечислил преимущества, которые получат стороны при реализации "Минских договоренностей": восстановление конституционного строя Украины, защита населения, проведение честных и свободных выборов, амнистия всех участников конфликта, а также "специальный статус территорий" на Украине.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что реализация "Минских договоренностей" - это поражение Донбасса. В минских соглашениях заложено достаточное количество подводных камней, чтобы они никогда не были реализованы. Для России оптимальным сценарием будет реализация только отдельных пунктов - таких как отвод тяжелой техники, прекращение огня и деблокада этих районов со стороны Украины. Если же они будут реализованы в полном объеме, то это будет означать крах надежд на политическое самоопределения Донбасса, это будет означать безусловное политическое поражение Донбасса.
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