Волкер призвал дать Донбассу особый статус

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал, что нужно сделать для достижения мира на востоке Украины. По его словам, необходимо выполнить все пункты "Минских соглашений" в том числе и тезис об особом статусе Донбасса. Однако, Волкер считает, что до этого нужно обеспечить безопасность в регионе.

"То, что в регионе не соблюдается режим прекращения огня и разведение сил мешает реальному урегулированию конфликта. Согласно "формуле Штайнмайера" в Донбассе должны пройти свободные выборы. Но в данный момент это невозможно", - пояснил представитель Госдепа.

Также Волкер перечислил преимущества, которые получат стороны при реализации "Минских договоренностей": восстановление конституционного строя Украины, защита населения, проведение честных и свободных выборов, амнистия всех участников конфликта, а также "специальный статус территорий" на Украине.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что реализация "Минских договоренностей" - это поражение Донбасса. В минских соглашениях заложено достаточное количество подводных камней, чтобы они никогда не были реализованы. Для России оптимальным сценарием будет реализация только отдельных пунктов - таких как отвод тяжелой техники, прекращение огня и деблокада этих районов со стороны Украины. Если же они будут реализованы в полном объеме, то это будет означать крах надежд на политическое самоопределения Донбасса, это будет означать безусловное политическое поражение Донбасса.

Читайте также:

Киев сорвал Минские соглашения. Что теперь будет?