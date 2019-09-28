Белый дом ограничил доступ к стенограмме разговора Трампа и Лаврова

Белый дом решил ограничить свободный доступ к стенограмме разговора американского президента Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова двухгодичной давности.

Как указывает издание Washington Post со ссылкой на информированные источники, в ходе беседы Трамп подчеркнул, что не обеспокоен возможным вмешательством России в американские президентские выборы в 2016 году, поскольку США делали то же самое во многих других странах.

Сотрудники администрации президента США были крайне обеспокоены подобным высказыванием Трампа о выборах. Им показалось, что таким образом глава государства прощал Россию за "вмешательство" и поощрял подобную политику в будущем.

В материале сказано, что Трамп также посетовал на обвинения против России, которые наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. По его словам, американские СМИ мешают ему установить хорошие и дружеские отношения в российскими властями. Во время разговора с Лавровым глава Белого дома раскрыл секретные данные об источнике разведданных о террористической группировке "Исламское государство"*, заключает американское издание.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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