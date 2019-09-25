Зеленский отверг привлечение США к "нормандскому формату"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что США не будут включены в ближайшие переговоры "нормандского формата". Об этом украинский лидер заявил на Генеральной ассамблее ООН. По его словам, сейчас над урегулированием конфликта на востоке Украины работают четыре страны.

"Мы продолжаем работать в "нормандском формате". Это четыре страны: Россия, Украина, Франция и Германия. Формат не будет расширен за счет США, по крайне мере в ближайшее время. В долгосрочной перспективе я не исключаю такой возможности", - пояснил Зеленский.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с предложением включить Соединенные Штаты Америки в "нормандский формат" выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Политолог Иосиф Дискин рассказывал нашему изданию о том, что побудило белорусского лидера сделать такое заявление. По его мнению, Лукашенко принял такое решение самостоятельно.

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