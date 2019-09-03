Предложение Лукашенко ввести США в нормандский формат - самостоятельное

Недавно Белоруссию с официальным визитом посещал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Белорусский лидер Александр Лукашенко обсуждал с американским чиновником различные вопросы, в том числе и ситуацию на востоке Украины.

В ходе переговоров Лукашенко заявил, что включение США в "нормандский формат" могло бы помочь "преодолеть конфликт". Политолог Иосиф Дискин в интервью "Правде.Ру" назвал его предложение абсолютно самостоятельным.

"Абсолютно самостоятельное по очень простой причине. Это решение могло исходить из России только от одного человека. И мы знаем его фамилию, имя, отчество. При этом такое предложение со стороны нашего президента означало настроить против себя двух участников нормандского формата, а именно Францию и Германию, которые неоднократно высказывались против участия кого бы то ни было, против расширения нормандского формата, что прозвучало открыто в ходе встречи Владимира Владимировича с Макроном", — пояснил свою точку зрения Дискин.

"И Германия, и Франция занимают принципиальную позицию против вовлечения Соединенных Штатов в европейские дела. Поэтому от России это исходить не могло, потому что это означало бы выстрелить самим себе в коленку. Скорее, было известно, что в этом заинтересована Украина, которая считает, что Соединенные Штаты больше склонны к поддержке, на мой взгляд, ошибочно, но считающие, что Соединенные Штаты — покровители Украины и не дадут возможности оказывать Франции и Германии давление на Украину", — считает политолог.

"И в этом же заинтересована Польша, которая традиционно выступает агентом влияния США на вовлечение США в европейские дела. Я не исключаю, что Александр Григорьевич решил сделать плезир украинцам и полякам и выступить таким инициатором. Но, с моей точки зрения, это совсем не дружественный жест и тем более не позиция союзника России, который прекрасно знал отношение России к этой проблеме", — заключил Дискин.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Киеве услышали "мнение" Лукашенко относительно включения США в состав "нормандской четверки".

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