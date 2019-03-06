США похвалили Лукашенко за непризнание Крыма.

Заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент заявил о поддержке его страной, а также "большинством стран мира" нежелания Александра Лукашенко признавать российскую принадлежность Крыма.
Чиновник прибыл в Минск с официальным визитом, встретился с министром иностранных дел, заместителем министра внутренних дел и представителями оппозиционных СМИ.
В интервью порталу tut. by он похвалил власти страны за позицию по Крыму, а также напомнил о конфликте с Грузией, произошедшем в 2008 году, после которого Александр Лукашенко не поддержал Россию в признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
В то же время, Кент заявил о нежелании США вмешиваться в российско-белорусские отношения.
"Соединенные Штаты не просят Белоруссию делать выбор между Россией и Западом. Поддержка независимости и суверенитета Белоруссии и всех других постсоветских стран является давней политикой Соединенных Штатов. Мы считаем, что Белоруссия должна быть свободна в выборе своей судьбы и направлений развития", — подчеркнул чиновник.
Как сообщала "Правда.Ру", свое нежелание признавать суверенитет Абхазии и Южной Осетии Александр Лукашенко объясняет угрозами со стороны стран — членов НАТО. А министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что нейтралитет в вопросе о Крыме нужен Республике для эффективного выполнения роли миротворца в отношениях между Россией и Украиной.
Источник фото: Посольство США в Белоруссии.
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