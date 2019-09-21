Трамп считает действия США на Украине бессмысленными и раздражающими РФ

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает действия Вашингтона на Украине бессмысленными.

Об этом сообщает американская ежедневная газета The Washington Post.

На публикацию обращает внимание агентство новостей РИА.

Журналисты из The Washington Post пишут, что информацией с изданием поделился бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента США. Источник сообщил, что Дональд Трамп неоднократно обсуждал с ним этот вопрос.

По словам экс-политика, президент Соединенных Штатов Америки заявлял, что действия Вашингтона на Украине бессмысленные и лишь вызывают раздражение у Российской Федерации.

Также, заявил источник, Дональд Трамп подчеркивал, что русские должны стать друзьями США, а не украинцы.

"Кому есть дело до украинцев?", — якобы говорил Трамп, сообщает The Washington Post.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Минобороны США отговаривает Трампа начинать "дорогостоящую" войну с Ираном.

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