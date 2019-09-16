Ким Чен Ын в "очень личном" письме пригласил Дональда Трампа в Пхеньян

Глава Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын пригласил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетить Пхеньян.

Об этом пишет южнокорейская газета Joongang Ilbo, сообщает "Интерфакс".

Согласно предоставленной информации, лидер Северной Кореи пригласил своего американского коллегу в письме, отправленном в августе текущего года

Напомним, что Дональд Трамп охарактеризовал то письмо от Ким Чен Ына как "очень личное".