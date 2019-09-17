В перестрелке у границы Таджикистана с Киргизией погибли четверо солдат

Трое пограничников из Таджикистана погибли в результате перестрелки на государственной границе с Киргизией.

Об этом агентству новостей РИА сообщил источник в ОВД Согдийской области Таджикистана.

Согласно предоставленной информации, погибли подполковник и двое рядовых. Тела погибших сегодня, 17 июля, были преданы земле.

Известно также, сообщает РИА, и об одном погибшем со стороны пограничной службы Киргизии.

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана произошла вчера. Причиной конфликта стали строительные работы на неописанном участке.

Напомним, что киргизско-таджикский участок государственный границы не в первые раз становится зоной конфликтов и вооруженных противостояний. Перестрелки случаются как между пограничниками, так и между мирными жителями.

Дело в том, что в данном регионе практически невозможно определить, где проходит граница между двумя постсоветскими республиками.

Ранее сообщалось, что граждане неспокойной Киргизии массово интересуются жильем в России.

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