Жители неспокойной Киргизии активно интересуются жильем в России

В августе текущего года в объеме заявок на аренду квартир в Москве резко и значительно подскочила доля арендаторов из Киргизии.

Об этом сообщат агентство недвижимости PROобмен.

Сообщается, что к концу августа доля обращений со стороны выходцев из постсоветской республики достигла 44 % от общего спроса на съемное жилье низкого и среднего ценовых сегментов.

Большинство клиентов, отмечают в PROобмен, заявляют о планах в дальнейшем приобрести арендуемую квартиру или же аналогичную арендуемой по параметрам.

Напомним, что летом этого года в Киргизии развернулся масштабный политический кризис. Его началом послужили попытки арестовать бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева. Сторонники экс-главы Киргизии требовали отставки действующего президента республики Сооронбая Жээнбекова.