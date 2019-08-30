В августе текущего года в объеме заявок на аренду квартир в Москве резко и значительно подскочила доля арендаторов из Киргизии.
Об этом сообщат агентство недвижимости PROобмен.
Сообщается, что к концу августа доля обращений со стороны выходцев из постсоветской республики достигла 44 % от общего спроса на съемное жилье низкого и среднего ценовых сегментов.
Большинство клиентов, отмечают в PROобмен, заявляют о планах в дальнейшем приобрести арендуемую квартиру или же аналогичную арендуемой по параметрам.
Напомним, что летом этого года в Киргизии развернулся масштабный политический кризис. Его началом послужили попытки арестовать бывшего президента постсоветской республики Алмазбека Атамбаева. Сторонники экс-главы Киргизии требовали отставки действующего президента республики Сооронбая Жээнбекова.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.