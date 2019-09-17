Профессор Меркель заявил, что термин "аннексия" к Крыму неприменим

Вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации в 2014 году не подпадает под определение "аннексия".

Об этом заявил профессор Гамбургского университета Райнхард Меркель, сообщает немецкое издание Infosperber.

На слова эксперта обратило новостное интернет-издание Lenta. ru.

Райнхард Меркель считает, что событие стоит называть не "аннексией", а, например, "сецессией" — выходом политического субъекта из куда более крупного субъекта.

Называть вхождение Крыма в состав РФ "аннексий" неправильно, так как на территории полуострова в 2014 году состоялся референдум, никак не нарушивший международное право, пояснил Меркель.

Профессор Гамбургского университета отметил, что разницу между "аннексией" и "сецессией" можно проиллюстрировать разницей между словами "отобрать" и "принять".

Напомним, что Украина, Соединенные Штаты Америки и подавляющее большинство государств Европы — в том числе и Германия — не признают результаты референдума 2014 года в Крыму.

Запад обвиняет Российскую Федерацию в незаконном захвате территорий Украины.

Ранее британское издание The Guardian сопроводило снимок с творческого фестиваля "Таврида" подписью "Крым, Россия". Затем, после того, как об этом заговорила мировая общественность, издание удалило упоминание России из подписи к фотографии.

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