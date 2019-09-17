Вхождение Крымского полуострова в состав Российской Федерации в 2014 году не подпадает под определение "аннексия".
Об этом заявил профессор Гамбургского университета Райнхард Меркель, сообщает немецкое издание Infosperber.
На слова эксперта обратило новостное интернет-издание Lenta. ru.
Райнхард Меркель считает, что событие стоит называть не "аннексией", а, например, "сецессией" — выходом политического субъекта из куда более крупного субъекта.
Называть вхождение Крыма в состав РФ "аннексий" неправильно, так как на территории полуострова в 2014 году состоялся референдум, никак не нарушивший международное право, пояснил Меркель.
Профессор Гамбургского университета отметил, что разницу между "аннексией" и "сецессией" можно проиллюстрировать разницей между словами "отобрать" и "принять".
Напомним, что Украина, Соединенные Штаты Америки и подавляющее большинство государств Европы — в том числе и Германия — не признают результаты референдума 2014 года в Крыму.
Запад обвиняет Российскую Федерацию в незаконном захвате территорий Украины.
Ранее британское издание The Guardian сопроводило снимок с творческого фестиваля "Таврида" подписью "Крым, Россия". Затем, после того, как об этом заговорила мировая общественность, издание удалило упоминание России из подписи к фотографии.
Читайте также:
Французская газета Le Figaro назвала Киев российским городом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.