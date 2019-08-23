Британская газета The Guardian удалила упоминание России из подписи к репортажному фото, сделанному на арт-фестивале "Таврида", который сейчас проходит в Крыму.
Напомним, изначально издание признало, что полуостров является территорий России. Внимание на подпись издания обратили многие российские СМИ. Однако вскоре The Guardian подкорректировала подпись и оставила со снимком: "Crimea" (Крым).
Напомним, случаи признания Крыма российским со стороны зарубежных СМИ случались и раньше. В 2016 году посольство Украины в Варшаве возмутилось решением польского издательства, опубликовавшего политическую карту Европы, где Крым указан как территория России.
В феврале 2019 года компания Google принесла извинения за то, что на своих картах обозначила Крым как территорию, принадлежащую не России, а Украине. Жители Латвии же как-то раз возмутились, что на прилавках одного из местных магазинов внезапно появился атлас, на котором Крымский полуостров значится частью Российской Федерации.
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Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Малайзия потребовала прекратить голословно обвинять Россию в гибели МН17. Откроется ли правда в расследовании? Будут ли наконец Западом и Украиной представлены объективные данные, а не надоевшие всем фальшивки и подтасовки? Об этом "Правде.Ру" рассказал российский политолог, педагог, эксперт Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.