В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"

Британское леволиберальное издание The Guardian опубликовало фотографию, подписанную: "Crimea, Russia".

Это, по-видимому, свидетельствует о том, что одна из старейших и наиболее авторитетных газет Великобритании признала Крымский полуостров территорией, принадлежащей Российской Федерации.

Отметим, что подписью "Крым, Россия" издание The Guardian сопроводило снимок с творческого фестиваля "Таврида", который в эти дни проходит в Крыму.

Напомним, что присоединение Крыма к России в 2014 году большая часть международного сообщества не признала. Украина, например, считает данные территории "временно оккупированными".

Соединенные Штаты Америки и большинство государств Европы — Великобритания в их числе — солидарны с позицией Украины по вопросу принадлежности Крымского полуострова.

Ранее компания Google принесла извинения за то, что на своих картах обозначила Крым как территорию, принадлежащую не России, а Украине.

Жители Латвии же как-то раз возмутились, что на прилавках одного из местных магазинов внезапно появился атлас, на котором Крымский полуостров значится частью Российской Федерации.

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