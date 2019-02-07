Google извинился за украинский Крым — исправит на российский

Компания Google считает ошибкой обозначение на своих картах Крыма в качестве территории, не принадлежащей России. Об этом заявил 7 февраля глава Комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев.
Депутат рассказал о своей встрече с представителем Google Мариной Жунич. По его словам, в текущем обозначении принадлежности Крыма не следует искать политического смысла. Речь идет исключительно о технической проблеме, устранение которой Жунич назвала "приоритетом" в своей работе. Компания обещает исправить ситуацию не позднее, чем через месяц.
Как сообщала "Правда.Ру", мировое соглашение между Google и Федеральной антимонопольной службой, согласно которому компания была обязана признать Крым российской территорией и разблокировать для его жителей приложение Google Play было заключено в марте 2017 года. Также в документе шла речь о предоставлении пользователям гаджетов на Android права самостоятельно выбирать поисковую систему.
Однако, это соглашение до сих пор выполнено не в полной мере. Для российских пользователей сервисы Google обозначают Крым как часть России, а для зарубежных — как спорную территорию.
Источник фото: Google Maps
Читайте также
Google переименовал города Крыма по приказу Украины
Google добавил на карты Крымский мост
Google полностью "отдал" Крымский мост Украине
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Япония косвенно признала суверенитет России над Южными Курилами, это означает, что переговоры о "передаче" двух островов идут, считает эксперт Виталий Швыдко.