Google извинился за украинский Крым — исправит на российский

Компания Google считает ошибкой обозначение на своих картах Крыма в качестве территории, не принадлежащей России. Об этом заявил 7 февраля глава Комитета Государственной думы по безопасности Василий Пискарев.

Депутат рассказал о своей встрече с представителем Google Мариной Жунич. По его словам, в текущем обозначении принадлежности Крыма не следует искать политического смысла. Речь идет исключительно о технической проблеме, устранение которой Жунич назвала "приоритетом" в своей работе. Компания обещает исправить ситуацию не позднее, чем через месяц.

Как сообщала "Правда.Ру", мировое соглашение между Google и Федеральной антимонопольной службой, согласно которому компания была обязана признать Крым российской территорией и разблокировать для его жителей приложение Google Play было заключено в марте 2017 года. Также в документе шла речь о предоставлении пользователям гаджетов на Android права самостоятельно выбирать поисковую систему.

Однако, это соглашение до сих пор выполнено не в полной мере. Для российских пользователей сервисы Google обозначают Крым как часть России, а для зарубежных — как спорную территорию.

Источник фото: Google Maps

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