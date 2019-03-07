Посол Украины потребовал от Google "вернуть" Крым

Посол Украины в Соединенных Штатах Америки Валерий Чалый призвал всемирно известную американскую корпорацию Google больше не изображать Крымский полуостров принадлежащим Российской Федерации.

Об этом говорится на официальном сайте посольства Украины в США.

Так, по мнению Валерия Чалого, изображения и карты с Крымом, принадлежащим России, являются некорректными. Такая позиция Google, отметил посол Украины в США, противоречит позиции не только Киева и Вашингтона, но и Организации Объединенных Наций.

Российская Федерация, указал Валерий Чалый, ведет самую настоящую информационную войну, распространяя по всему миру дезинформацию, пропаганду, фейки и искаженные факты. Такой крупной американской корпорации, как Google, отметил посол Украины в Соединенных Штатах Америки, недопустимо ввязываться во все это.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посол Украины в Вене назвал Киев "истоком Европы". Также дипломат заявил, что Крымский полуостров якобы всегда был украинским, а за Севастополь в Крымской войне сражались лишь украинцы.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии выпустили карту с Крымом, принадлежащим Российской Федерации. Примечательно, что латышей это не на шутку взволновало — они даже обратились в Министерство иностранных дел Латвии за комментарием.

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