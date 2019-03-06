Посол Украины в Вене назвал Киев "истоком Европы"

Посол Украины в Вене Александр Щерба заявил, что Киев всегда был "истоком Европы", а Крымский полуостров с испокон веков принадлежал Незалежной.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Столь своеобразным способом Александр Щерба отреагировал на недавнее заявление кандидата в Европарламент Йоханна Фоггенгубера. Тот, отметим, заявил, что Украина никогда не имела никакого отношения к Крыму.

Не зря, заявил посол Украины в Вене, Киевская Русь называлась именно "Киевской". В то время, указал Александр Щерба, как Украина и Киев стояли у истоков Европы, Москва якобы была обыкновенным болотом.

Крымский полуостров всегда была украинским, указал Щерба. По словам украинского дипломата, в Крыму крестилась сама княгиня Ольга. Отметим, что историки имеют отличную точку зрения — согласно большинству источников, княгиня крестилась в Константинополе.

Также Александра Щербу возмутили слова Йоханна Фоггенгубера о "пропитанной русской кровью" крымской земле. Посол Украины в Вене заявил, что, например, почти все матросы, воевавшие в Крымской войне в 19 веке, были родом из Украины. Их насильно рекрутировали, делится своим мнением Щерба.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о происхождении России и Белоруссии от Украины. Также, отметил Климкин, Незалежная всегда играла ключевую роль в развитии и становлении Европы.

Фото: flickr. com.

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