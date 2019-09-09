Французское издание Le Figaro причислило столицу Украины Киев к российским городам.
Примечательно, что первыми на ошибку французских журналистов обратили внимание средства массовой информации Украины.
Так, Le Figaro опубликовало на своем официальном сайте видео с пресс-конференцией действующего президента постсоветской республики Владимира Зеленского. Глава государства комментировал освобождение заключенных украинцев и россиян.
В левом верхнем углу Le Figaro указало геолокацию — "Киев, Россия".
Напомним, что Российская Федерация и Украина освободили осужденных и задержанных граждан в минувшую субботу.
Ранее британское леволиберальное издание The Guardian опубликовало фотографию, подписанную "Крым, Россия". Любопытно, что как только на подпись обратили внимание мировая общественность и СМИ, упоминание России издание удалило.
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