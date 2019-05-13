Французский политик раскритиковал идею о вступлении Грузии и Украины в НАТО

Европейскому союзу пора прекратить усиливать давление на Российскую Федерацию и изменить политику по отношению к Североатлантическому альянсу.
Об этом, сообщает французское издание Figaro, заявил глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.
Так, заявил политик, на грядущих выборах в Европарламент необходимо выбрать тех депутатов, что качественно изменят политику Евросоюза. Например, указал Жан-Люк Меланшон, идея о вступлении Грузии в НАТО, видится ему "лишь глупой провокацией".
Усиление давления на РФ и лояльное отношение к Североатлантическому альянсу невыгодно современной Европе, убежден глава левой партии "Непокорившаяся Франция".
Также Жан-Люк Меланшон предостерег Евросоюз и от принятия в НАТО Украины.
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