Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев стремится быть очень прагматичным в отношениях с Москвой. По его мнению, самый лучший ответ России - это показать, что Украина успешное государство во многих отраслях.
"Россия наш сосед, причем крупнейший. Нам нужно понимать, как адекватно с этой страной сосуществовать", - рассказал Гончарук.
Глава украинского правительства подчеркнул, что ему симпатизирует прагматичная политика президента США Дональда Трампа и его администрации. Также Гончарук отметил, что взгляды Киева на отношения с Россией со времен Майдана "никак не поменялись".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новый глава украинского МИД Вадим Пристайко усмотрел в отношениях России и Украины оттепель.
Читайте также:
Новую власть Украины "набирали по интернету"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Нетаньяху не раз называл Путина «ядиди» - «мой друг». Mожно ли строить дружбу на крови пятнадцати российских военнослужащих, сбитых из-за действий израильских ВВС?
Одно из самых распространенных заблуждений, относящихся к алкоголю и жителям части света, именуемой Азией, заключается в следующем: мол, все азиаты, а также индейцы, совсем пить не могут. А все потому, что у них отсутствует ген, отвечающий за фермент, выводящий из организма алкоголь. Однако это не более чем миф. На самом деле он у них есть.