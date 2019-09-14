Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев стремится быть очень прагматичным в отношениях с Москвой. По его мнению, самый лучший ответ России - это показать, что Украина успешное государство во многих отраслях.

"Россия наш сосед, причем крупнейший. Нам нужно понимать, как адекватно с этой страной сосуществовать", - рассказал Гончарук.

Глава украинского правительства подчеркнул, что ему симпатизирует прагматичная политика президента США Дональда Трампа и его администрации. Также Гончарук отметил, что взгляды Киева на отношения с Россией со времен Майдана "никак не поменялись".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что новый глава украинского МИД Вадим Пристайко усмотрел в отношениях России и Украины оттепель.

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