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Источник Правда.Ру

Оттепель: глава МИД Украины прокомментировал отношения с Россией

Мир » Бывший СССР » Украина print

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью рассказал об оттепели, которая наблюдается в отношениях между Украиной и Россией. По его словам, Владимир Зеленский пытается использовать все доступные возможности, чтобы принести мир на украинские земли.

"Нам предстоит еще большая работа в этом направлении. Необходимо искать множество компромиссов, а также совместно разработать план по урегулированию конфликта в Донбассе", - сообщил Пристайко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин уже в третий раз провели телефонные переговоры. Это произошло после обмена заключенными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". Главы государств сошлись во мнении, что обмен заключенными стал большим шагом для "оздоровления и нормализации" двусторонних отношений. Также российский и украинский лидер обсудили детали урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

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Темы мид донбасс украина конфликт оттеперь отношения
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