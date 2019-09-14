Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью рассказал об оттепели, которая наблюдается в отношениях между Украиной и Россией. По его словам, Владимир Зеленский пытается использовать все доступные возможности, чтобы принести мир на украинские земли.
"Нам предстоит еще большая работа в этом направлении. Необходимо искать множество компромиссов, а также совместно разработать план по урегулированию конфликта в Донбассе", - сообщил Пристайко.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин уже в третий раз провели телефонные переговоры. Это произошло после обмена заключенными между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". Главы государств сошлись во мнении, что обмен заключенными стал большим шагом для "оздоровления и нормализации" двусторонних отношений. Также российский и украинский лидер обсудили детали урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
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