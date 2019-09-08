Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Японии и России предстоит решать вопросы на основании взаимного доверия, если стороны хотят прийти к реальным решениям и вывести переговоры на новый уровень. По словам представителя российского лидера, страны еще не пришли к общему решению по разногласиям.
"Существуют завышенные ожидания - это факт. В таком сложном процессе не может быть продвижек без взаимного доверия. В целом мы очень позитивно относимся к сотрудничеству с японскими коллегами, но пока достичь каких-то реальных результатов не удалось", - пояснил Песков.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что японский премьер-министр Синдзо Абэ намеревался совершить прорыв в переговорах с Россией по вопросу заключения мирного договора. Об этом Абэ заявил журналистам перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Японский политик рассказал, что хочет провести с Путиным "откровенный диалог", чтобы вывести переговоры "на новый уровень".
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