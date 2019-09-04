Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что во время следующей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует сдвинуть переговорный процесс по заключению мирного договора с мертвой точки
Об этом Абэ заявил журналистам перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Японский политик рассказал, что хочет провести с Путиным "откровенный диалог", чтобы вывести переговоры "на новый уровень".
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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