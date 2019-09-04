Абэ захотел сдвинуть переговоры по мирному договору с мертвой точки

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что во время следующей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует сдвинуть переговорный процесс по заключению мирного договора с мертвой точки

Об этом Абэ заявил журналистам перед вылетом во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Японский политик рассказал, что хочет провести с Путиным "откровенный диалог", чтобы вывести переговоры "на новый уровень".