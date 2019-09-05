Абэ предложил Путину заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину заключить мирный договор между двумя государствами.

"Давай заключим мирный договор и откроем дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран", - сказал он на панельной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Премьер добавил, что "надо двигаться все время вперед, пока не достигнем цели". Заключение мирного договора он назвал исторической миссией двух лидеров. Абэ также заявил, что нужно взаимно ускорить смягчение визового режима между странами.

В свою очередь Путин сказал, что вопрос мирного договора касается не только двухсторонних отношений, но и интересов других государств.

"Мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США", - подчеркнул он и констатировал, что РФ будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, несмотря на все сложности.

Напомним, Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В Москве заявляют, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними оспорить невозможно.

Источник фото: сайт Кремля

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