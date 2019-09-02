Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война окончилась для ее страны 25 лет назад. И она не ошиблась в датах. Эстонский лидер утверждает, что ее страна находилась в условиях "страданий, лишения свободы и экономического регресса" в течение полувека.
"Для нашей страны Вторая мировая война закончилась тогда, когда последние вагоны с "оккупационной техникой" покинули Эстонию. Произошло это в 1994 году", - заявила Кальюлайд на мероприятии, посвященном 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, в Варшаве.
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