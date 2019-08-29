Депутат ВР рассказал, как и когда Украина и Россия обменяют заключенных

Депутат Верховной рады Украины Ахтем Чийгоз сообщил, что обмен заключенными между РФ и Украиной пройдет уже 30 августа. По его словам, при организации обмена могут возникнуть дополнительные вопросы, однако процесс "уже поставлен на рельсы".

Также Чийгоз рассказал, что Олег Сенцов находится в московском СИЗО. Завтра украинский режиссер должен прибыть на Украину вместе с другими заключенными, включенными в группу обмена.

Заявление украинского депутата подтвердили и другие источники. Согласно неподтвержденным данным, Олега Сенцова действительно этапировали в Москву из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал наказание. Его готовят к обмену на российских заключенных на Украине.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что обмен заключенными между РФ и Украиной был перенесен на неопределенный срок. Об этом рассказал адвокат осужденных граждан России.

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